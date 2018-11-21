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      Футболіст збірної України може перейти в турецький "Галатасарай"

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      Євген Селезньов може перейти в "Галатасарай"
      Євген Селезньов може перейти в "Галатасарай"

      33-річний нападник "Акхісарспора" та збірної України Євген Селезньов найближчої зими може залишити свою команду.

      Як повідомляє ресурс Fotomac, турецький агент Селезньова Ахмет Булут запропонував послуги українця "Галатасараю". Булут повідомив клуб, що Селезньов не буде продовжувати контракт з "Акхісаром".

      Читайте також: Селезньов відвідав збірну України перед матчем з Туреччиною: фото

      Варто зазначити, що чутки раніше неодноразово пов'язували українця саме з "Галатасараєм" – клубом, за який Селезньов давно мріє виступати.

      Нагадаємо, що в поточному сезоні на рахунку нападника 11 матчів і 4 голи за свою команду у всіх турнірах.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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