Футболіст збірної України оформив дубль у чемпіонаті Бельгії та отримав ушкодження

Нападник "Гента" і збірної України Роман Яремчук забив два м'ячі в матчі 14 туру чемпіонату Бельгії проти "Кортрейка".

На початку другого тайму Яремчук точно пробив головою, а в кінцівці зустрічі український форвард встановив остаточний рахунок в матчі – 3:1.

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Також зазначимо, що Роман Яремчук у цьому матчі не тільки відзначився дублем, а й отримав ушкодження. В кінці поєдинку гравець при зіткненні розсік брову. В результаті українця змушені були замінити. Фото розсіченої брови Яремчук пізніше виклав у себе в Instagram.

"Гент" зараз знаходиться на 5-му місці в чемпіонаті Бельгії, маючи 23 очки і на 11 пунктів відстаючи від лідируючого "Генка".

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