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      Футболіст збірної України отримав дискваліфікацію та штраф у чемпіонаті Бельгії

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      Ігор Пластун
      Ігор Пластун

      У матчі 15-го туру чемпіонату Бельгії "Андерлехт" приймав "Гент", за який виступає українець Ігор Пластун.

      У цьому матчі Пластун отримав на 90-й хвилині пряму червону картку за фол останньої надії. Бельгійська федерація футболу прийняла рішення по вчинку українця.

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      Згідно з вердиктом Пластун пропустить матч 16-го туру проти "Антверпена", крім того, він змушений буде заплатити штраф розміром в 1000 тисячу євро.

      Нагадаємо, нещодавно Ігор Пластун дебютував за збірну України. Також він разом з іншим дебютантом Владиславом Кулачем заспівав пісню новачка.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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