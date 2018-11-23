Футболіст збірної України отримав дискваліфікацію та штраф у чемпіонаті Бельгії
У матчі 15-го туру чемпіонату Бельгії "Андерлехт" приймав "Гент", за який виступає українець Ігор Пластун.
У цьому матчі Пластун отримав на 90-й хвилині пряму червону картку за фол останньої надії. Бельгійська федерація футболу прийняла рішення по вчинку українця.
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Згідно з вердиктом Пластун пропустить матч 16-го туру проти "Антверпена", крім того, він змушений буде заплатити штраф розміром в 1000 тисячу євро.
Нагадаємо, нещодавно Ігор Пластун дебютував за збірну України. Також він разом з іншим дебютантом Владиславом Кулачем заспівав пісню новачка.
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Джерело: 24 Канал
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