Футболіст збірної України отримав дискваліфікацію та штраф у чемпіонаті Бельгії

У матчі 15-го туру чемпіонату Бельгії "Андерлехт" приймав "Гент", за який виступає українець Ігор Пластун.

У цьому матчі Пластун отримав на 90-й хвилині пряму червону картку за фол останньої надії. Бельгійська федерація футболу прийняла рішення по вчинку українця.

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Beslissing Geschillencommissie Hoger Beroep Profvoetbal:

Igor #Plastun (@KAAGent) 1 w schorsing vanaf 24.11.2018 + €1000 — Belgian Football (@Belgianfootball) 23 ноября 2018 г.

Згідно з вердиктом Пластун пропустить матч 16-го туру проти "Антверпена", крім того, він змушений буде заплатити штраф розміром в 1000 тисячу євро.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Пластун дебютував за збірну України. Також він разом з іншим дебютантом Владиславом Кулачем заспівав пісню новачка.

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