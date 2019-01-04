Футболіст збірної України переїжджає в Іспанію

Український нападник Євген Селезньов вже найближчим часом може опинитися у новій команді. Гравець збірної України має підписати контракт з "Малагою".

Футболіст повинен найближчим часом прилетіти в Малагу, щоб завершити перехід в іспанський клуб.

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Форвард пройде медичне обстеження і підпише контракт з командою, повідомляє Malagahoy.es.

Селезньов перебереться в "Малагу" на правах оренди, яка буде розрахована до 30 червня 2019 року.

Відзначимо, що 33-річний Селезньов є пріоритетним варіантом для "Малаги" в це зимове трансферне вікно. На підписанні контракту із Селезньовим наполягає головний тренер "анчоусів" Хуан Муніс.

Додамо, що за "Малагу" також виступає Густаво Бланко Лещук, контракт якого належить "Шахтарю". Він у Сегунді забив 6 голів і є найкращим бомбардиром команди. А в клубі "Альбасете", який наразі випереджає "Малагу" у боротьбі за вихід у Прімеру, грає українець Роман Зозуля.

У поточному сезоні чемпіонату Туреччини Селезньов зіграв 7 матчів, забив 3 голи. Останній раз він виходив на поле ще на початку листопада.

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