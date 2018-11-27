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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Футболіст збірної України відзначився зворушливим вчинком: фото

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      Іван Петряк
      Іван Петряк

      Півзахисник угорського "Ференцвароша" Іван Петряк подякував за підтримку людям з інвалідністю.

      У 15-му турі "Ференцварош" Івана Петряка, який очолює Сергій Ребров, обіграв "Кішварду" Артема Мілевського. Іван Петряк вийшов в основному складі господарів і протистояв відразу трьом українцям – Артему Мілевському, Павлу Лук'янчуку і Роману Карасюку.

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      Агент футболіста Івана Петряка розповів, що після матчу український хавбек побіг до людей з інвалідністю, які підтримували команду на стадіоні, та подарував свою футболку з написом "Я бігаю заради вас".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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