Футболіст збірної України відзначився зворушливим вчинком: фото
Півзахисник угорського "Ференцвароша" Іван Петряк подякував за підтримку людям з інвалідністю.
У 15-му турі "Ференцварош" Івана Петряка, який очолює Сергій Ребров, обіграв "Кішварду" Артема Мілевського. Іван Петряк вийшов в основному складі господарів і протистояв відразу трьом українцям – Артему Мілевському, Павлу Лук'янчуку і Роману Карасюку.
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Агент футболіста Івана Петряка розповів, що після матчу український хавбек побіг до людей з інвалідністю, які підтримували команду на стадіоні, та подарував свою футболку з написом "Я бігаю заради вас".
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Джерело: 24 Канал
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