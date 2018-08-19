Футболіст збірної України відзначився в Угорщині

Іван Петряк освоюється у ролі бомбардира угорського гранда та лідера чемпіонату – команди "Ференцварош". Півзахисник збірної України відзначився уже трьома забитими м'ячами.

Враховуючи, що минуло тільки п'ять стартових турів чемпіонату Угорщини – це доволі хороший показник.

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У п'ятому турі чемпіонату Угорщини Іван Петряк відрив рахунок вже на другій хвилині матчу проти "Пакша". Орендований у "Шахтаря" вінгер на цьому не зупинився і в середині першого тайму міг подвоїти перевагу своєї команди – але його удар відбила стійка.



Іван Петряк

Перерд свистком на перерву "Ференцварош" пропустив гол у відповідь, ну а в другому таймі суперники голів не забивали. Нічия 1:1 у підсумку, та попри втрату очок команда українця залишилася лідером чемпіонату Угорщини.

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