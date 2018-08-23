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Футболіста "Динамо" облили пивом після забитого голу: відео

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Микиту Бурду облили пивом
Микиту Бурду облили пивом / Dynamomania.com

Захисник "Динамо" Микита Бурда потрапив під гнів фанатів "Аяксу" під час святкування голу в ворота амстердамської команди.

Після того, як кияни забили і відсвяткували взяття воріт, захисник опинився близько до трибун, що дозволило фанатам "Аяксу" облити його пивом. Епізод потрапив під об'єктив камер.

Читайте також: Аякс – Динамо: відео голів та моментів матчу Ліги чемпіонів

Нагадаємо, що перший матч командам випало грати у Амстердамі. І результат для "Динамо" виявився не надто вдалий. "Динамо" програло з різницею в два голи.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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