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Футболіста збірної Росії підозрюють у вживанні допінгу

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Денис Черишев підозрюється у вживанні допінгу
Денис Черишев підозрюється у вживанні допінгу

Стосовно півзахисника збірної Росії Дениса Черишева почали розслідування у справі про вживання заборонених препаратів.

Приводом для них стали слова його батька Дмитра, який в одному з інтерв'ю сказав, що його син отримав ін'єкцію гормону росту перед початком чемпіонату світу, перебуваючи в розташуванні "Вільярреалу", повідомляє The Telegraph.

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Російський футбольний союз, у свою чергу, повідомив, що Черишеву зробили ін'єкцію плазми, багату на тромбоцити. Організація наголосила, що слова батька Черишева були неправильно трактовані.

В кінці липня джерело повідомляв, що росіянина можуть попросити про надання документів щодо зробленої ін'єкції, щоб упевнитися в тому, що з його боку не було ніяких порушень.

Якщо ж в ході розглядів стане відомо, що Черишев вжив гормон росту, то йому загрожує тривала дискваліфікація – аж до чотирьох років без футболу.

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Півзахисник потрапив в заявку на чемпіонат світу в Росії і був одним з ключових футболістів команди. На турнірі 27-річний Черишев взяв участь в п'яти поєдинках (3 – в основі), в яких забив 2 м'ячі.

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Теги: Футбол Новини Росії Спорт Допінг
Джерело: 24 Канал
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