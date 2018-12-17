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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Футболісти "Динамо" зіграють з "Ювентусом"

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      "Динамо" U-19 зіграє з туринським "Ювентусом"
      "Динамо" U-19 зіграє з туринським "Ювентусом" / Footboom.com

      Київське "Динамо" U-19 зіграє з туринським "Ювентусом" у стикових матчах Юнацької Ліги УЄФА.

      Це стало відомо після жеребкування, яке відбулося у Ньйоні (Швейцарія). Кияни, як представники шляху чемпіонів, отримали в суперники команду, яка фінішувала другою на груповій стадії шляху Ліги чемпіонів.

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      Єдиний матч протистояння відбудеться 19 або 20 лютого. "Динамо" проведе цей раунд на своєму полі.

      Відзначимо, що "Ювентус" брав участь у груповій стадії Юнацької Ліги УЄФА, де разом із ним у групі були англійський "Манчестер Юнайтед", іспанська "Валенсія" та швейцарський "Янг Бойз". Туринський клуб набрав 10 очок та посів друге місце, пропустивши вперед англійців.

      Нагадаємо, що на попередньому етапі кияни пройшли бельгійський "Андерлехт".

      Що таке Юнацька ліга УЄФА?Це футбольне змагання для юнацьких команд 32 клубів, які беруть участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА та 32 клубів чемпіонів національних першостей серед юнаків. Турнір створений за зразком південноамериканського Кубка Лібертадорес U-20 і відбувається на постійній основі із сезону 2013/2014 років. Київський клуб бере участь в юнацькій Лізі чемпіонів через шлях національних чемпіонів, де 32 переможці національних чемпіонатів грають стикові матчі. У сезоні 2014/2015 у фінальному матчі грали юнаки донецького "Шахтаря", однак поступилися одноліткам з португальської "Бенфіки".

      Теги: Динамо Футбол Спорт УЄФА Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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