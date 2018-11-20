Футболісти ФК "Львів-Янтарочка" взяли участь у фотосесії
Футболістки ФК “Львів-Янтарочка” завершили 2018 змагальний рік фотосесією
Як зазначили у клубі, ця фотосесія покликана звернути увагу прихильників спорту №1 в Україні на красу жіночого футболу та популяризувати цей вид спорту у нашій державі.
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Більше фото – у фотогалереїі.
Фото Романа Породка
Джерело: 24 Канал
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