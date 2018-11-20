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      Футболісти ФК "Львів-Янтарочка" взяли участь у фотосесії

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      Футболістки ФК “Львів-Янтарочка” завершили 2018 змагальний рік фотосесією

      Як зазначили у клубі, ця фотосесія покликана звернути увагу прихильників спорту №1 в Україні на красу жіночого футболу та популяризувати цей вид спорту у нашій державі.

      Читайте також: Лід та вогонь: мами хокеїстів "Соколу" влаштували палку фотосесію

      Більше фото – у фотогалереїі.

      Фото Романа Породка

      Теги: Спорт Фотоновини
      Джерело: 24 Канал
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