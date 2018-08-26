Футболісти ФК "Львів" зустрілися з морськими піхотинцями у Маріуполі

Під час візиту до Маріуполя на матч 6-го туру УПЛ проти місцевої команди, футболісти ФК "Львів" зустрілися з морськими піхотинцями, які несуть службу у зоні бойових дій на Сході.

Захисники України приєдналися до гравців у тренувальних вправах, а наостанок отримали від "синьо-золотих левів" пам’ятні подарунки – футбольну атрибутику львівського клубу, розповіли у клубі.

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Футболісти ФК "Львів" під час зустрічі з морськими піхотинцями

"Львів – українське місто, яке особливо переживає за долю наших військовослужбовців. Приїхавши до Маріуполя, ми не могли не зустрітися з цими хлопцями, а в цьому випадку – з морськими піхотинцями. Ми вдячні їм за те, що ми можемо займатися улюбленою справою, аби в нашому регіоні було мирне небо. Хлопці ризикують своїм життям, на жаль, багато з них гинуть заради цілісності та незалежності нашої держави… Це дуже хвилююча зустріч для мене і для команди. Ми просто не мали права не зустрітися і не сказати їм велике дякуємо", – зазначив під час зустрічі з військовослужбовцями головний тренер команди Юрій Бакалов.

Морські піхотинці отримали подарунки від клубу

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