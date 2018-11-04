Футболісти "Лестеру" прибули до Таїланду на похорон загиблого власника клубу
Футболісти англійського "Лестер Сіті" прибули до Бангкока, аби попрощатися з власником команди – Вішаєм Шрівадданапрабхою.
Гравці "лисиць" у складі 18 осіб разом з керманичем Клодом Пюелем були присутні на похороні тайського мільярдера, який загинув у ніч проти 28 жовтня.
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Нагадаємо, що тайський мільярдер та власник англійського футбольного клубу "Лестер" Вішай Шрівадданапрабха загинув внаслідок падіння гелікоптера. Це сталося одразу після футбольного матчу поблизу стадіону "Кінг Пауер Стедіум", в місті Лестер, Англія.
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Джерело: 24 Канал
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