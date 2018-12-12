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      Футболісти "Ліона" прогулялися Києвом у хуртовину: відео

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      Гравці французького "Ліона" прогулялися Києвом
      Гравці французького "Ліона" прогулялися Києвом / twitter.com/ol

      Гравці французького "Ліона", який сьогодні зіграє матч 6 туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря", вже в Києві.

      Футболісти французького клубу вийшли на прогулянку засніженим Києвом та пройшлися біля Михайлівського собору.

      Читайте також: Шахтар – Ліон: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

      Не завадило прогулянці "левів" те, що в столиці України справжня хуртовина та мороз. Наразі температура в Києві -2 градуси за Цельсієм.

       

       

      Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Ліон" відбудеться у середу, 12 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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