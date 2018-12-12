Футболісти "Ліона" прогулялися Києвом у хуртовину: відео
Гравці французького "Ліона", який сьогодні зіграє матч 6 туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря", вже в Києві.
Футболісти французького клубу вийшли на прогулянку засніженим Києвом та пройшлися біля Михайлівського собору.
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Не завадило прогулянці "левів" те, що в столиці України справжня хуртовина та мороз. Наразі температура в Києві -2 градуси за Цельсієм.
Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Ліон" відбудеться у середу, 12 грудня. Початок зустрічі о 22:00.
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Джерело: 24 Канал
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