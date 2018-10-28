Футболісти "Шахтаря" допомогли штовхати автівку вболівальнику: відеофакт

Гравці донецького "Шахтаря" вирішили зробити добру справу перед матчем 13 туру української Прем'єр-ліги проти київського "Арсеналу".

У мережі з'явилося відео, на якому гравці донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко, Сергій Кривцов, Андрій П'ятов, Олексій Шевченко і Паулу Фонсека допомагають водієві підштовхнути автомобіль.

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Зазначимо, що в коментарях до цього відео водій подякував донецькій команді за допомогу.

Нагадаємо, що у 13-у турі УПЛ донецький "Шахтар" у Києві грав проти місцевого "Арсеналу". Господарі поля нічого не зуміли протиставити "гірникам", програвши з розгромним рахунком. А два голи на рахунку українських гравців "Шахтаря".

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