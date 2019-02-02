Футболісти та фанати "Кардіффа" вшанували пам’ять зниклого Еміліано Сала: фото та відео
Гравці та уболівальники футбольного клубу "Кардіфф" під час матчу чемпіонату Англії вшанували пам’ять зниклого футболіста Еміліано Сала. Це був перший домашній матч клубу з моменту зникнення футболіста
Ще перед матчем фанати "Кардіффа" виклали чимало квітів та клубних шарфів біля стадіону. Вони ж прийшли на гру у футболках з написом Forever a bluebird (Назавжди синій птах), таким чином відзначивши, що Еміліано Сала назавжди залишиться футболістом "Кардіффа" (bluebird – прізвиського "Кардіффа" у Англії).
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У той час самі футболісти вийшли на розминку у футболках із фотографією Сала.
Перед матчем капітани обох команд – "Кардіффа" та "Борнмута" поклали у центрі поля букети з жовтих нарцисів. Зображення цієї квітки (символ французького "Нанта", за який і виступав Сала) також був на формі гравців "Кардіффа" під час матчу.
Вболівальники на трибунах перед початком матчу, який розпочався з хвилини мовчання, виклали напис Sala.
Сам матч закінчився перемогою "Кардіффа" 2:0. Голи команда теж присвятила пам'яті Еміліано Сала.
"Кардіфф" перервав свою серію з п’яти поразок поспіль (чотири у чемпіонаті і один – у кубку). Однак і надалі перебуває у зоні вильоту з АПЛ.
Що сталося з Еміліано Сала
- Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.
- Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.
- Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Чи належать вони літаку – поки невідомо.
- У поліції назвали умови, за яких пілот та Еміліано Сала могли вижити.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.
- 30 січня на пляжі у Франції знайшли частини зниклого літака Сали
Фото: twitter Cardiff City FC