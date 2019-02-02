00:22
3 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кохання та зрада Пині. Позахмарні статки та маєтки очільника "Газпрому"
      Вєсті Кремля
      19:41, 2 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Путінська пташка в кокошніку. Безглузді поради Азарова
      Вєсті.UA
      19:03, 2 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Футболісти та фанати "Кардіффа" вшанували пам’ять зниклого Еміліано Сала: фото та відео

      254 Читать новость на русском
      Гравці та фанати "Кардіффа" вшанували пам'ять Еміліано Сала
      Гравці та фанати "Кардіффа" вшанували пам'ять Еміліано Сала / twitter Cardiff City FC

      Гравці та уболівальники футбольного клубу "Кардіфф" під час матчу чемпіонату Англії вшанували пам’ять зниклого футболіста Еміліано Сала. Це був перший домашній матч клубу з моменту зникнення футболіста

      Ще перед матчем фанати "Кардіффа" виклали чимало квітів та клубних шарфів біля стадіону. Вони ж прийшли на гру у футболках з написом Forever a bluebird (Назавжди синій птах), таким чином відзначивши, що Еміліано Сала назавжди залишиться футболістом "Кардіффа" (bluebird – прізвиського "Кардіффа" у Англії).

      Читайте також: Оплесками зі сльозами на очах: як "Нант" під час матчу вшанував пам’ять зниклого Еміліано Сала

      Читайте також: У мережу потрапило листування Еміліано Сала з людиною, яка організувала злощасний переліт

      У той час самі футболісти вийшли на розминку у футболках із фотографією Сала.

      Перед матчем капітани обох команд – "Кардіффа" та "Борнмута" поклали у центрі поля букети з жовтих нарцисів. Зображення цієї квітки (символ французького "Нанта", за який і виступав Сала) також був на формі гравців "Кардіффа" під час матчу.

      Вболівальники на трибунах перед початком матчу, який розпочався з хвилини мовчання, виклали напис Sala.

      Сам матч закінчився перемогою "Кардіффа" 2:0. Голи команда теж присвятила пам'яті Еміліано Сала.

      "Кардіфф" перервав свою серію з п’яти поразок поспіль (чотири у чемпіонаті і один – у кубку). Однак і надалі перебуває у зоні вильоту з АПЛ.

      Що сталося з Еміліано Сала

      Фото: twitter Cardiff City FC

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Футбол Пропав Еміліано Сала
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 2 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 лютого: Росія та США виходять з ракетної угоди, звістка від полонених моряків
      2 лютого , 22:13 Головні новини 2 лютого: Росія та США виходять з ракетної угоди, звістка від полонених моряків
      1517
      Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      2 лютого , 22:00 Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      Ukrainer 300
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      2 лютого , 20:08 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      2875
      "Чому я маю ховатися? Я – патріот своєї країни"
      2 лютого , 19:00 "Чому я маю ховатися? Я – патріот своєї країни"
      Повернись живим 1788
      "Медмашини вже не було – вона підірвалася": медик чесно розповіла про роботу на фронті
      2 лютого , 19:00 "Медмашини вже не було – вона підірвалася": медик чесно розповіла про роботу на фронті
      Віталій Дейнега 507
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Андре Грайпель – переможець велобагатоденки Tour Down Under
       22 січня 2013 , 15:28
      Маркевич шокований тим, як пропустив "Дніпро". ВІДЕО
       23 листопада 2014 , 07:25
      "Динамо" переграло "Дніпро" на його території
       9 серпня 2015 , 21:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук