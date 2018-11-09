Футболісти зачитали вірші до дня української письменності та мови: відео

Тренри "Олімпіка" Руслан Ротань та Святослав Шевчук під час виконання Гімну України / ФК "Олімпік"

9 листопада відзначається день української письменності та мови. До цього свята футболісти клубів УПЛ провели акцію #ЧИТАЙРІДНОЮ, де продекламували на камеру уривки з віршів українських поетів та поетес.