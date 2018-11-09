Футболісти зачитали вірші до дня української письменності та мови: відео
9 листопада відзначається день української письменності та мови. До цього свята футболісти клубів УПЛ провели акцію #ЧИТАЙРІДНОЮ, де продекламували на камеру уривки з віршів українських поетів та поетес.
Участь взяли представники трьох українських клубів – донецького "Олімпіка", чернігівської "Десни" та київського "Арсеналу".
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Гравці "Олімпіка" читають вірш Ліни Костенко.
Гравці "Десни" вирішили використати уривок із "Зачарованої Десни" Олександра Довженка.
"Каноніри" ж використали вірш Максима Рильського "Мова".
Джерело: 24 Канал
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