Футбольна збірна України зібралася у Києві перед матчем Ліги націй: фото
Національна збірна в Україні з футболу розпочала підготовку до матчів проти Словаччини в Лізі націй і товариського поєдинку проти Туреччини.
Першими до розташування команди прибули наші іспанські легіонери – голкіпер Андрій Лунін та захисник Василь Кравець, які приїхали ще 11 листопада, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
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Також в готель, де базується національна команда, вже прибули дебютанти Сергій Болбат, Віталій Миколенко, Мар'ян Швед і Андрій Борячук.
Збірна України з футболу розпочала збір у Києві
З вівторка, 13 листопада, команда почне тренування, в тому числі проведе відкрите для уболівальників заняття.
Нагадаємо, що збірна України зіграє 16 листопада зі Словаччиною в Лізі націй, а 20 листопада – товариський матч з Туреччиною.
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