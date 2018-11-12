Футбольна збірна України зібралася у Києві перед матчем Ліги націй: фото

Національна збірна в Україні з футболу розпочала підготовку до матчів проти Словаччини в Лізі націй і товариського поєдинку проти Туреччини.

Першими до розташування команди прибули наші іспанські легіонери – голкіпер Андрій Лунін та захисник Василь Кравець, які приїхали ще 11 листопада, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

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Також в готель, де базується національна команда, вже прибули дебютанти Сергій Болбат, Віталій Миколенко, Мар'ян Швед і Андрій Борячук.



Збірна України з футболу розпочала збір у Києві

З вівторка, 13 листопада, команда почне тренування, в тому числі проведе відкрите для уболівальників заняття.

Нагадаємо, що збірна України зіграє 16 листопада зі Словаччиною в Лізі націй, а 20 листопада – товариський матч з Туреччиною.

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