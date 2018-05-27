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Футбольні фани заспівали "Happy birthday" українській столиці: відео

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На день Києва, а йому 27 травня виповнилось 1536 років, на вулицях чисто. До Дня міста у центрі влаштували концерт. А вболівальники, які ще не повернулися додому, перетворили його на продовження футбольного свята.

В центрі міста киян та гостей вітають класичною та етномузикою. Людей на Хрещатику доволі багато. Підспівують, танцюють, насолоджуються святом.

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Та не всі хто відзначає День міста знають скільки йому років. "Ну 112, ой 1512 – 1536, може", – приблизно так звучали відповіді. Однак, і про футбольне свято у тематичній фан-зоні не забувають. Його тут навіть більше. На облаштованому полі продовжують змагатися дитячі команди. Не відстають і любителі.

В центрі не бракує і фанів "Реалу" і "Ліверпуля". І якщо в день фіналу британці фанатіли вдесятеро гучніше за конкурентів, то 27 травня – все навпаки. Однак, враження від столиці позитивні у всіх.

У Києві мені подобається все, люди дуже привітні, місто чудове. Нам подобається Київ, дуже красиво тут! Ми любимо цю країну! І котлету по-київськи! А ще пиво, дівчат, погоду, музику, культуру, вашу гостинність. Нам все подобається!,
– розповіли футбольні фани і заспівали "Happy birthday" українській столиці.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Ліга чемпіонів Новини Києва Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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