Футбольні ворота вбили студента-іноземця в Одесі

В Приморському районі Одеси на студента-іноземця впали футбольні ворота. Від удару він загинув на місці.

За інформацією пресслужби Нацполіції в Одеській області, хлопець разом із одногрупниками грав у футбол на стадіоні "Спартак".

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Стоячи на воротах він вирішив підтягнутись на них, ті розгойдалися і впали прямісінько на нього. Від отриманих травм юнак загинув на місці.



Загиблий Сахетгелді Джумаєв

За попередньою інформацією 23-річний хлопець Сахетгелді Джумаєв родом з Туркменістану. В університеті розповідають про нього тільки хороше. Кажуть він був активний, не пропускав жодного спортивного змагання.

Дуже добрий студент був. Дуже гарно навчався, дуже любили однокурсники його. Вів активне громадське життя. Брав участь у всіх спортивних заходах. Жаль, що його не стало за такими трагічними обставинами,

– сказав проректор з міжнародних зв'язків університету імені Ушинського Антон Ананьєв.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з позначкою – нещасний випадок. На час розслідування стадіон "Спартак" зачинили для відвідувачів.



Стадіон закрили на час розслідування

"Це пересувні футбольні ворота. Вони використовуються як для ігор, так і для тренувань. В процесі тренувань вони пересуваються абсолютно по-різному. Тому мені не відомо про жоден стадіон у нас в місті, де передбачено кріплення саме таких воріт", – пояснив директор комунального підприємства стадіон "Спартак " Михайло Частяков.