Футбольний фанат одним ударом зупинив п'яного хулігана в Києві: відео

23 травня у Києві на Бессарабській площі відбулася бійка між двома п'яними чоловіками. Один із них згодом вирішив спробувати свої сили і з футбольними фанатами, які проходили поруч.

Як свідчить відео, яке опублікував "Інформатор" на Youtube-каналі, спочатку п'яні чоловіки боролися між собою. Після цієї бійки один із чоловіків з оголеним торсом звернувся до футбольних фанатів, які проходили поруч.

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Але розмова була дуже короткою. Один із фанатів показав справжній майстер-клас з боксу – він єдиним ударом відправив забіяку в нокаут. Непритомного хулігана відтягнули інші чоловіки, через пів години до них приїхала швидка та поліція.

В коментарях до відео майже усі підтримали футбольного фаната та відзначили його спортивну форму.

Увага! На відео присутні кадри насилля!

Бійка на Бессарабській площі 23 травня у Києві: відео (інфидент з футбольними фанатами з 1:15)