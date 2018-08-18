Футбольний клуб "Верес" відправив гравців до церкви перед матчем: фото та відео

Не надто вдалі виступи рівненського "Вересу" у Другій лізі (команда після чотирьох зіграних матчів лише один раз зіграла у нічию і тричі програла), змусила керівництво клубу відправити гравців до церкви.

Перед матчем з "Калушем" на виїзді у суботу, 18 серпня, футболісти "отримали благословіння в Свято-Покровському соборі".

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Гравці "Вереса" у церкві

Варто додати, що серед футболістів були й Антон Котляр, Віктор Барабаш та Дмитро Заїкин. Ці троє гравців підозрюються у побитті таксиста, і клуб навіть розірвав з ними контракти. Але згодом повернув їх у команду.

Відео благословення гравців "Вереса"

Священик благословляє гравців "Вереса"

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