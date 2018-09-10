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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Футбольний клуб вирішив здивувати своїх фанатів, скинувши з вертоліта 5 тисяч доларів: відео

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У Лас-Вегасі футбольний клуб скинув гроші з вертоліта
У Лас-Вегасі футбольний клуб скинув гроші з вертоліта

Футбольний клуб "Лас-Вегас Лайтс" незвичайним чином розважив своїх уболівальників під час перерви матчу з другою командою "Лос-Анджелес Гелаксі" (1:2).

У перерві матчу в небі над стадіоном з'явився вертоліт, з якого почали скидати гроші. В цілому було скинуто 5 тисяч доларів дрібними купюрами по 2 і 5 доларів.

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Правда, про перформанс було відомо ще до матчу, а участь в ньому брали 200 заздалегідь відібраних учасників, які отримали можливість забрати стільки грошей, скільки зможуть.

"Люди кажуть, що ми божевільні, і ми цим пишаємося. У нас є цей стиль Лас-Вегаса, проте тільки за межами поля. До самого футболу ми ставимося серйозно. Ми просто придумали так винагородити уболівальників", – заявив власник клубу Бретт Лешбрук.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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