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Футбольний клуб з Харкова виключили з Першої ліги

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ФК "Кобра" виключена із змагань ПФЛ
ФК "Кобра" виключена із змагань ПФЛ / ПФЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України виключив ФК "Кобра" зі складу учасників змагань Першої ліги.

Згідно з рішенням дисциплінарного органу федерації футболу, було анульовано результати матчів за участю цієї команди, повідомили в ПФЛ. У зв'язку з цим відбулися зміни в турнірній таблиці чемпіонату Першої ліги.

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Нагадаємо, що перед п'ятим туром на адресу ПФЛ надійшов лист від ФК "Кобра" про те, що команда не має можливості виїхати на матч п’ятого туру Першої ліги до Кропивницького. У зв’язку з цим ПФЛ передала відповідні документи до КДК ФФУ.

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Теги: Футбол Новини Харкова Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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