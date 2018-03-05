Футбольний матч у Нідерландах завершився грандіозною бійкою: відео
Матч 27-го туру другої ліги чемпіонату Нідерландів з футболу між командами Go Ahead Eagles і De Graafschap завершився побоїщем між розчарованими уболівальниками і футболістами.
Про це пише Sport.ua.
Клуб De Graafschap виборов виїзну перемогу з рахунком 4:0. Зрадівши результатам матчу, футболісти хотіли відсвяткувати перемогу зі своїми фанами. Але на заваді стали уболівальники Go Ahead Eagles, розлючені поразкою господарів.
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Прихильники Go Ahead Eagles повибігали на поле і стали атакувати членів команди De Graafschap. Зрештою, у бійці взяли участь всі – фани, футболісти і стюарди.
Після інциденту кількох правопорушників затримали.
Дивіться фрагмент відео бійки після матчу Go Ahead Eagles і De Graafschap