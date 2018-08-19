Футбольний матч в Україні закінчився масовою бійкою фанатів: відео
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Матч 5-го туру Другої ліги між командами "Мир" (село Горностаївка Херсонської області) та "Металургом" із Запоріжжя закінчився бійкою фанатів.
Вболівальники вибігли на поле після того, як господарі забили гол вже у доданий арбітром час і здобули перемогу.
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Однак на відео не видно, що саме стало причиною того, чому фанати "Металурга" вибігли на поле та почали бійку зі стюардами та поліцією.
Відео бійки фанатів у матчі "Мир" – "Металург"
Зазначається, що після матчу деяким фанатам знадобилася медична допомога.
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Джерело: 24 Канал
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