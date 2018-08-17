Ф'юрі обізвав трьох відомих боксерів бомжами і відмовився з ними боксувати

Екс-чемпіон світу за версіями WBA Super, IBF, WBO в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (26-0, 19 КО) вів переговори з промоутером чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO та IBF Ентоні Джошуа (21-0, 20 КО) Едді Хірном про організацію бою.

Однак умови "циганського короля" не влаштували Хірна. Про це повідомляє BoxingScene.

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За словами Ф'юрі, Хірн запропонував йому провести спаринги з Тревісом Кауффманом (31-2, 23 КО), Ділліаном Уайтом (22-1, 16 КО), Тоні Белью (29-2-1, 19 KO) і тільки потім бій з Джошуа .

"Такі умови мене не влаштували. Я – найкращий чемпіон світу в суперважкій вазі і не збираюся проводити бої з трьома бомжами, щоб в результаті зустрітися з Джошуа. Мені нікому нічого доводити не треба, я повинен відразу боксувати з Джошуа, а не бігати за ним . Вони просто не хочуть цього бою", – заявив боксер.

Зазначимо, що наступний бій Ф'юрі проведе 18 серпня проти італійця Франческо (35-4-1, 21 КО).

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