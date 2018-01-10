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Ворожіння на Старий Новий рік: як дізнатися свою долю та ім'я судженого

11:02, сьогодні 267 Читать новость на русском
Ворожіння на Старий Новий рік 13 січня: як гадати в домашніх умовах
Ворожіння на Старий Новий рік 13 січня: як гадати в домашніх умовах / 24 Канал

Старий Новий рік, який відзначають у ніч з 13 на 14 січня, – особлива, містична пора. Вважається, що саме в цю ніч настає найкращий час для ворожінь. Як дізнатися свою долю, ім'я судженого чи дату майбутнього весілля – читайте в матеріалі.

Чому ворожать на Старий Новий рік

Період святок (з 7 по 19 січня) здавна вважається особливим, люди вірили, що саме в ці дні доля може відкрити свої секрети і таємниці. Про майбутнє дізнавалися з ворожіння та різних народних прикмет. Незаміжні дівчата в ніч на Старий Новий рік ворожили не лише на своє майбутнє, але й на судженого.

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У період Святок можна дізнатись не лише ім'я свого судженого, а й колір його волосся, характер чи фігуру. А також дату весілля, кількість дітей, чи буде щлюб успішним.

У народі вважалося, що саме ворожіння у ніч з 13 на 14 січня – найбільш правдиві. Навіть існувала така приказка: "Все, що загадає дівиця червона під Василя – все збудеться, а що збудеться – не минеться".

Ворожіння на Святки – найбільш точні та правдиві
Ворожіння на Святки – найбільш точні та правдиві

Народні традиції ворожіння забуваються, втрачаючи свою форму і зміст. Проте й досі в ніч на 14 січня багато дівчат бажають зазирнути у своє майбутнє, як колись робили наші прабабусі. Якщо ви теж хочете поворожити в цю містичну ніч – читайте в матеріалі про те, як це можна зробити в домашніх умовах.

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Як підготуватися до ворожіння на Старий Новий рік

Перед ворожінням потрібно налаштуватись на серйозний лад, розпустити волосся, розв’язати всі вузли, які є на одязі (пояси, ремені, декоративні елементи), зняти браслети та кільця й точно сформулювати питання, яке вас цікавить.

Як ворожити на Старий Новий рік
Як ворожити на Старий Новий рік

Якщо ви ворожите на майбутнього чоловіка, то це потрібно робити не в сімейній оселі. В цей момент в домі не повинні бути присутніми чоловіки.

Кажуть, що кожне ворожіння на Старий Новий рік потрібно було робити, не сумніваючись у його правдивості, тільки тоді воно неодмінно збудеться.

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Ворожіння з гребінцем

Перед сном дівчина кладе під подушку гребінець зі словами "Суджений, ряджений, прийди і розчеши мені волосся". Якщо уві сні бачить, як чоловік розчісує їй волосся, то бути їй цього року одруженою з тією людиною, яка наснилася.

Ворожіння на Старий Новий рік з гребінцем
Ворожіння на Старий Новий рік з гребінцем

Ворожіння на майбутнє з чашками

Для ворожіння потрібно кілька чашок (стільки, скільки й людей, які ворожать). У чашки кладуть перстень, монету, хліб, цукор, цибулю, сіль, в одну чашку наливають трохи води. З закритими очима кожен з тих, хто ворожить, по черзі обирає чашку.

Передбачення на майбутнє наступні: перстень – до весілля; монета – до багатства; хліб – до достатку; цукор – до веселощів; цибуля – до сліз; сіль – до нещастя, а чашка з водою – до життя без особливих змін.

Ворожіння на заміжжя зі свічками

Вам будуть потрібні миска з водою, половинки від шкарлупи волоського горіха у кількості, що дорівнює числу тих, хто ворожить, і стільки ж невеликих свічок або їх шматочків. Свічки потрібно вставити в шкарлупки, запалити їх і пустити плавати в миску.

Ворожіння на Старий Новий рік зі свічками
Ворожіння на Старий Новий рік зі свічками

Дівчина, у якої свічка згорить першою, першою вийде заміж. Відповідно, та дівчина, у якої свічка згорить останньою, і заміж вийде останньою. Якщо у когось шкарлупка зі свічкою потонула, тій дівчині і зовсім заміжній не бувати.

Ворожіння на ім'я майбутнього чоловіка

Ще одне дуже популярне ворожіння на Старий Новий рік – це пошук нареченого під подушкою. Для цього покладіть під подушку листочки паперу з написаними на них чоловічими іменами. Вранці дістаньте один з листочків. Ім'я на ньому буде ім'ям вашого судженого.

Також можна опівночі потрібно вийти на вулицю і запитати ім'я у першого зустрічного. Вірять, що яке ім'я вам назвуть – так і зватимуть вашого майбутнього чоловіка.

Ворожіння на характер майбутнього чоловіка

У ніч з 13 на 14 січня перед тим, як лягти спати, дівчатам потрібно покласти під подушку гральні карти із зображенням королів. Вранці, не дивлячись, варто витягнути одну карту. Який король дівчині дістанеться, таким і чоловік буде: піковий король – старий і ревнивий, трефовий король – військовий, король чирви – молодий і багатий, а бубновий король – бажаний.

Ворожіння на Старий Новий рік на картах
Ворожіння на Старий Новий рік з картами

Ворожіння на судженого з панчохою

До цього ворожіння дівчатам доведеться підготуватися заздалегідь – купити панчохи. Перед сном на одну ногу необхідно одягнути нову панчоху і лягти в ліжко. При цьому дівчина повинна примовляти: "Суджений, ряджений, прийди мене роззувати". Чоловік, який уві сні зніме панчоху, стане майбутнім чоловіком.

Ворожіння по нитці

Просуньте три нитки в три голки: чорного, білого і червоного кольорів. Нехай хто-небудь обережно приколе їх до вашого одягу з боку спини. Не знаючи, в який черговості розташовані голки, витягніть одну нитку. Червона нитка означає швидке заміжжя і народження малюка, біла – самотність, а чорна – заміжжя щастя вам не принесе, потрібно звернути увагу на кар'єрне зростання.

Ворожіння на Старий Новий рік по нитці
Ворожіння на Старий Новий рік по нитці

Ворожіння на одруження

На Старий Новий рік опівночі дівчата-подружки виходять у двір і, зав'язуючи по черзі один одному хусткою очі, повертають кілька разів навколо себе, а потім штовхають дівчину в спину. Якщо вона піде в бік воріт, то скоро вийде заміж. Якщо піде до ганку, то сидіти їй в дівках ще один рік.

Ворожіння на варениках

Господиня, готуючи вареники з картоплею, в деякі з них кладе разом із звичайною начинкою "сюрпризи": монети, кільця, горіхи. Саме ворожіння відбувається безпосередньо під час поїдання страви. Кому що випаде – того і чекає.

Монетка або якісь зерна – до багатства, нитка – до дороги, сіль – до сліз, цукор – до хорошого і забезпеченого життя, кільце – до заміжжя, горіх – наявність двох кавалерів, перець – новий залицяльник, кісточка вишні – до поповнення в сім'ї.

Ворожіння на Старий Новий рік з варениками
Ворожіння на Старий Новий рік з варениками

Ворожіння на крупах

По колу потрібно розставити блюдця з різною крупою: гречкою, пшоном, рисом, манкою, вівсянкою, перловкою, а в окреме блюдце налити воду. Дівчата по черзі розкручують в центрі кола сире яйце і дивляться, в який бік воно покотиться.

Якщо до гречки – наречений буде багатим, до пшона – буде блондином, до рису – буде одруженим, до манки – наречений буде з півночі, до перловки – наречений буде військовим. Вода означає, що дівчину чекають подорожі. Якщо яйце крутиться на місці, значить, дівчина в цьому році заміж не вийде.

Ворожіння на бажання

Перед сном 13 січня напишіть на окремих папірцях 12 бажань, акуратно згорніть і покладіть під подушку. Вранці, прокинувшись, витягніть 3 з них – вони обов'язково здійсняться в новому році.

Ворожіння на Старий Новий рік на бажання
Ворожіння на Старий Новий рік на бажання

Автор: Олена Булан
Теги: LifeStyle Новини України Новини культури Публікації Статті релігія Новорічні свята Традиції
Джерело: 24 Канал
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