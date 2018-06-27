Галасливі сусіди провокують розвиток психічних хвороб, – вчені

Данські вчені дійшли до висновку, що шум із сусідніх квартир може спричинити психічні хвороби та стрес.

Загалом у дослідженні, яке тривало три роки, взяли участь понад 7 тисяч осіб, пише The Daily Mail. Всі учасники жили у багатоповерхівках.

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Вчені визначили, наскільки шумно поводилися сусіди учасників експерименту. Вони встановили, що найбільшу небезпеку для здоров’я людини становлять гучна музика та тривалі вечірки.

Учасники, у яких були гучні сусіди, у 2,5 частіше страждали на депресію. На психічне здоров’я негативно впливає шум від ремонтних робіт.

Добровольці скаржилися на те, що їм доводилося вступати у суперечку з сусідами, інколи це спричиняло насилля.

До слова, біполярні розлади, депресія, поганий настрій та інші порушення, пов'язані з емоціями, найчастіше стаються через порушення добових ритмів активності і відпочинку.

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