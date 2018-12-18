"Галатасарай" вже надрукував футболки з прізвищем Селезньова, – агент українця

Агент українського нападника Євгена Селезньова Іван Піроженко розповів про майбутнє свого клієнта.

У своєму акаунті в Instagram представник футболіста зазначив, що той ще ні з ким не підписував контракт. Разом із тим, запевнив він, гравцем цікавляться п'ять-шість клубів.

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Хочу внести ясність щодо ситуації Євгена Селезньова. Багато чуток, міфів ходить на його адресу як в нашій пресі, так і в турецькій, що Женя підписав контракт з "Різеспором". Нічого ми не підписали. Це один з п'яти-шести клубів, які ми маємо на даний момент. Ми до кінця намагаємося довести справу з "Галатасараєм", завдання, яке ми поставили два роки тому. Наскільки я знаю, вже надруковані футболки з прізвищем Селезньов,

– заявив Піроженко.

Зазначимо, що підписати Селезньова "Галатасарай" намагався ще влітку за 1 мільйон євро, але нинішній клуб форварда тоді не відпустив. Після цього стамбульці планували трансфер Євгена влітку 2019-го на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Євген Селезньов підписав попередній контракт з турецьким "Різеспором".

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