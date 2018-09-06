Галицька Партія під Верховною Радою відзначилися сміливою заявою

Сьогодні біля Верховної Ради в Києві зібралися кілька тисяч активістів та політиків з різних регіонів України.

Акцію під назвою "Ні! Виборам за законом Януковича" ініціював рух "Чесно". Співорганізаторами та учасниками стали різні демократичні політичні сили, серед яких і представники Української Галицької Партії.

Учасники вимагають скасувати старий виборчий закон, який запровадили у 2011 році за прямою вказівкою Віктора Януковича та ухвалити у другому читанні проект Виборчого кодексу (№3112-1), що передбачає проведення парламентських виборів за пропорційною системою з відкритими регіональними списками.

Цікаво, що Галицька Партія – єдина, яка вимагає більшого, ніж відкриті списки. Від початку процесу реформування виборчих законів, на масових акціях у регіонах та в Києві "галичани" наголошували: щоб перезавантажити владу по-справжньому, в Україні має бути знижено прохідний бар’єр до ВРУ, дозволено меншим партіям блокуватися на виборах, обмежено передвиборчу рекламу на телебаченні.

Свою позицію щодо невідкладного ухвалення виборчої реформи висловив голова Політради Української Галицької Партії Роман Лозинський.

"В Україні є розумні люди – освічені, експертні, активні і чесні. Але чи мають вони шанс прийти до влади сьогодні? Ні. Тому що місця у нашому парламенті купують. Настав час змінювати виборчі правила та перезавантажити цей парламент", – сказав політик.

"Та система, яка є, нас не влаштовує. Пройшло 4 роки після Майдану. А ми досі живемо за правилами Януковича і бачимо у Верховній Раді ті самі обличчя. Це кланова політика. Ми повинні змінити систему. У Верховній Раді повинні сидіти інші депутати", – додає Тарас Чолій, голова фракції Української Галицької Партії у Львівській міській раді.

Організатори акції під ВРУ говорять, що прийняття Виборчого кодексу спонукатиме політичні партії ретельніше відбирати кандидатів, а нові обличчя та ідеї матимуть змогу нарешті увійти в політичний процес.