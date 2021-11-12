Обидва автомобілі у п'ятницю, 12 листопада, оглянули експерти. Про це на своїй сторінці у соціальних мережах повідомила донька загиблого в ДТП Анастасія Носова.

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Фінік (Infiniti – 24 канал) зі справною гальмівною та кермовою системами. Що й потрібно довести. Рейка кермова обертається, супорти притискають колодки до дисків. І диски та колодки нульцеві,

– написала вона.

Окрім цього, дівчина зазначила, що наразі вони очікують офіційні висновки експертів.

Експерти оглянули машину харківського мажора / Фото з інстаграму Анастасії Носової

Аварія у Харкові: що відомо

У Харкові 26 жовтня сталася смертельна аварія – 16-річний кермувальник Infiniti знехтував червоним сигналом світлофора та на швидкості влетів в інший легковий автомобіль.

Chevrolet від потужного удару розірвало на частини, а його водій помер на місці події. Ще троє людей зазнали травм різного ступеня важкості – їх госпіталізували.

Співробітникам поліції вдалося за короткий термін затримати харківського мажора. Якщо провину хлопця доведуть – йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Текст публікації Анастасії Носової:

Сьогодні відбувся огляд автомобілів експертами. Фінік зі справно гальмівною та кермовою системами. Що й потрібно довести. Рейка кермова обертається, супорти притискають колодки до дисків. І диски та колодки нульцеві.

Офіційні висновки експертів очікуємо.