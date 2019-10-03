15:15
3 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
      Вєсті Кремля
      22:07, 2 жовтня
      Вєсті.UA: Шуфричу нарешті закрили рота. Томос від Тома Круза
      Вєсті.UA
      19:57, 2 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ

      Галузевики розкритикували ідею влади обкласти гірників податками в 10 разів вищими, ніж в РФ

      68 Читать новость на русском
      Гірничодобувна промисловість
      Гірничодобувна промисловість / zakarpattya.net.ua

      Згідно основних положень законопроекту №1210 влада хоче зробити видобуток і переробку руди набагато дорожчою.

      Зокрема, пропонується змінити базу оподаткуванням замість вартості видобутої руди обкладати вартість товарної продукції. Це положення документа викликало здивування у галузевих експертів. Такий підхід брати ренту не з видобутої руди, а із збагаченої не практикують ніде у світі. Виробники руди зі світовим ім'ям, що працюють в Україні, піддали все це різкій критиці. Про це йдеться в матеріалі "Рада руді не рада: вплив законопроєкту №1210 на залізорудну галузь" на сайті ГМК-центру.

      Всі розмови про те, що гірничо-металургійна галузь отримує надприбуток і їй потрібно збільшити податкове навантаження, є помилковими. Вони з'являються або від незнання реальної ситуації в галузі, або від бажання пожертвувати конкурентоспроможністю ГМК на світових ринках в інтересах бюджету і збільшення його витрат,
      підкреслює Володимир Ткаченко, радник з питань взаємовідносин з органами влади "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).

      При цьому, в матеріалі йдеться, що "надприбутки" ГЗК-експортерів всього лише ілюзія.

      "Після низки липневих максимумів цін на залізну руду на ринку настало "протверезіння". З початку серпня котирування залізорудної дрібниці в КНР круто покотилися вниз, знизившись відразу на 20-25% до 88-93дол./т. Більше того, влада Австралії прогнозує подальше зниження цін: в 2019 році до 80 дол./т, в 2020-му  до 61,4 дол./т і в 2021 році до 57,4 дол./т. При цьому ціни на готову металургійну продукцію продовжують падати через слабке зростання світового ВВП і проблеми перевиробництва", пишуть автори матеріалу.

      Також, в статті вказується, що за висновком аудиторсько-консалтингової компанії PwC, в разі прийняття законопроєкту частка рентних платежів щодо комерційного прибутку металургійних підприємств України в 10 разів перевищить аналогічний показник в РФ. Інші країни також будуть вигідно відрізнятися від України і займуть її місце на світовому ринку.

      Так, в разі прийняття законопроєкту №1210 рівень рентного навантаження в Україні складе 22,2% від комерційного прибутку, тоді як в ПАР 11,8%, в Австралії 10,6%, в Казахстані 8,5%, в Китаї 4,4%, в РФ – 2,5%.

      blog_ava
      Від куріння вейпа померло 17 осіб: лікарі США б'ють на сполох
      сьогодні
      11230
      Теги: Податковий кодекс Податки Металургія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тортури електрострумом і 14 років суворого режиму: кричуща історія офіцера-політв'язня з Криму
      сьогодні , 15:00 Тортури електрострумом і 14 років суворого режиму: кричуща історія офіцера-політв'язня з Криму
      Катерина Петренко 104
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сьогодні , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 1385
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сьогодні , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Блог Соцмережі 4275
      Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      сьогодні , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      625
      Новий раунд російсько-української війни
      2 жовтня , 23:13 Новий раунд російсько-української війни
      Антон Голобородько 1543
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук