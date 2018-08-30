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Гамбургери чи хот-доги: який фаст-фуд найшкідливіший

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Хоча хот-доги – менш калорійні, проте вони є шкідливішими за гамбургери
Хоча хот-доги – менш калорійні, проте вони є шкідливішими за гамбургери / Jófogás

Медики з’ясували, що серед так званої "швидкої їжі" або, ще як її називають, фаст-фуду є продукція, яка має меншу калорійність, та така, що більшу.

Відповідно до результатів дослідження ринку закладів із таким харчуваннями, найпопулярнішими стравами є хот-доги та гамбургери, пише "Обозреватель".

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Як підкреслюється, хоча й ті, і ті не належать до "правильних" продуктів, однак завідають абсолютно різної шкоди.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, калорійність хот-догів є меншою, аніж у бургерів. Щоправда, вони є шкідливішими через велику кількість канцерогенів, оскільки їхній основний компонент – це ковбаски та сосиски.

Натомість, попри свою калорійність, бургери є дещо кориснішими. Річ у тім, для їхнього приготування використовується свіже м'ясо, яке набагато кращим за копчене, а також у них міститься більше білка, що є необхідним для організму.

Гамбургер, хот-дог, здоров'я, здорове харчування

Нагадаємо, за результатами дослідження, яке провели китайські учені, як гамбургери, так і хот-доги можуть спричинити розвиток астми у людини. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Food and Drinks дослідження
Джерело: 24 Канал
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