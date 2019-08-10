Ганьба: журналіста "Росії 1" принизили на акції протесту в Москві

Журналіст "Росії 1" прибув на мітинг за чесні вибори у Москві, щоб зняти репортаж, проте демонстранти освистували його та скандували "Ганьба!".

Кореспондент пропагандистського каналу "Росія 1" прибув на мітинг вже під кінець, коли майже всі розійшлися. Проте, на місці знайшлися люди, які висловили своє невдоволення роботою таких журналістів.

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Мітингарі переслідували журналіста з плакатами та голосно викрикували "Ганьба", через що він не міг вийти в ефір.

Журналист «России 1» тоже пришел освещать митинг. Собравшиеся встретили его криком «Позор!»



Видео: Василий Полонский / Дождь pic.twitter.com/aGU9jlfL3s — Телеканал Дождь (@tvrain) 10 августа 2019 г.

Що відомо про мітинги у Москві 10 серпня?

Люди зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви.



Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.



На черговій запланованій акції протесту 10 серпня в Москві зібралися рекордні 50 тисяч людей. Мітинг підтримали зірки та лідери думок.



Останній місяць акції протесту відбуваються у Москві щовихідних. Не всі вони є узгодженими з владою, тому деякі мітинги закінчуються затриманнями сотень людей. Паралельно російська влада проводить репресії проти організаторів акцій та опозиціонерів.