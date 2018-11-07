Волейбол: Львівські "Кажани" вирвали перемогу у швейцарської "Лозанни"

Львівські "Кажани" вирвали перемогу в першому матчі на євроарені. Чемпіон України в зустрічі 1/32 фіналу Кубка ЄКВ вдома здолали швейцарський клуб "Лозанна".

Українці змогли закінчити поєдинок в трьох партіях, однак тріумфували тільки на тай-брейку – 3:2.

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"Кажани" впевнено вели в матчі 2:0 і першими набрали 20 очок в третій частині гри. Та все ж склали зброю у двох наступних партіях. У підсумку, не реалізувавши два матч-боли, львів'яни тріумфували тільки з рахунком 16:14. Друга зустріч відбудеться 14 листопада в Швейцарії.

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