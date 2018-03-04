Гандбол: "Мотор" прикро поступився "Скйорну" та вибув із Ліги чемпіонів

Запорізький "Мотор" у матчі відповіді плей-оф раунду гандбольної Ліги чемпіонів не зумів здобути потрібний результат проти данського "Скйорна" та підсумку вибув із турніру. Гра відбувалася на майданчику суперників української команди 4 березня.

Підсумковий рахунок зустрічі 33:26 на користь "Скйорна". Зауважимо, що упродовж гри "Мотор" не зумів реалізувати аж вісім 7-метрових (гандбольне пенальті – "24") поспіль. Перше протистояння данської та української команд, яке відбулося у Харкові в палаці спорту "Локомотив" 24 лютого, завершилося із рахунком 30:32 на користь "Мотора".

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Поєдинок розпочався досить рівно, хоча упродовж перших хвилин деяку перевагу мали гості з України, гру яких загалом було побудовано на швидкому переході з оборони в атаку. Проте вже середині першої половини українська команда почала припускатися багатьох помилок. Крім того, за рахунку 11:12 "Мотор" ще й залишився у подвійній меншості, а згодом арбітр призначив два 7-метрові в їхні ворота. Цим у підсумку і скористався "Скйорн" та завершив перший тайм із п’ятиочковим відривом — 20:15.

За перші десять хвилин другого тайму "Мотор" дещо скоротив відставання до двох м’ячів, але потім не реалізував два 7-метрових. Щоправда це був лише початок, оскільки воротар господарів Тібор Іванішевіч, імовірно, спіймав кураж і до кінця матчу відбив ще 6 пенальті від "Мотора", що неабиякий вплинуло не лише на настрій українців, а й на підсумковий результат.

Отже, 33:26, і данці виходять до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де на них чекає угорський "Веспрем". Натомість "Мотор" припиняє боротьбу у цьогорічному розіграші найпрестижнішого клубного гандбольного турніру Європи.

Ліга чемпіонів. Плей-оф раунд. Матч-відповідь

"Скйорн" (Данія) — "Мотор" (Україна) 33:26 (20:15)

Перший матч — 30:32

"Скйорн": Мірхол (7), Расмуссен (6), Сундергард (4), Ольссон (4), Конрадссон (4), Еггерт (3), Крістенсен (2), Штенбекен (2), Танген (1)

"Мотор": Денисов (7), Бабічев (4), Пуховськи (3), Малашинскас (3), Буйненко (3), Пачковський (2), Шельменко (1), Сорока (1), Кубатко (1), Козакевич (1)