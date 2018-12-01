Гандбол: запорізький "Мотор" опустився до критичної межі у Лізі Чемпіонів
Хорватський клуб "Загреб" перервав триматчеву безпрограшну серію українського "Мотора" в гандбольній Лізі Чемпіонів.
Відбулося це на паркеті хорватів, до слова – аутсайдера групи. Тим уже нікуди було відступати, відтак до справи господарі взялись завзято.
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"Мотор" лише двічі за матч вів у рахунку – в дебюті зустрічі і з перевагою в один м'яч. А от "Загреб" вже до перерви створив собі гандикап у три голи і надалі нарощував оберти.
Найбільш наполегливо врятувати результат намагався дует легіонерів "Мотора" – Павел Пачковскі і Борис Пуховський настріляли по шість м'ячів кожен. Але "Загреб" свого уже не віддав.
У підсумку 27:25 і українська команда опустилась на шосту сходинку у групі. Саме шість команд продовжать виступ у Лізі Чемпіонів на стадії плей-оф, тож тепер вже "Мотору" нікуди відступати.
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