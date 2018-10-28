Гандбол: збірна України здобула важливу перемогу у відборі на Євро-2020

Наша чоловіча гандбольна збірна здобула важливу перемогу у відборі на Континентальну першість. Синьо-жовті вдома розібралися з Чорногорією.

Господарі, у ролі яких була саме збірна України, доволі швидко змогли захопити лідерство, тож на перерву наші пішли з гандикапом у три голи.

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В другому таймі хлопці навіть збільшили перевагу. У підсумку 29:24 – впевнений тріумф синьо-жовтих. Україна йде на прохідному другому місці у своїй кваліфікаційній групі. Наступний суперник підопічних Сергія Бебешка – аутсайдер квартету Фарерські острови.

Нагадаємо, збірна України невдало стартувала в основному раунді кваліфікації на гандбольний чемпіонат Європи-2020. Синьо-жовті поступилися на виїзді збірній Данії з рахунком 30:24.

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