Гандзюк обурювалась тим, що хтось "зливав" Геращенку інформацію слідства у її справі, – адвокат

Включення нардепа Антона Геращенка до складу тимчасової слідчої комісії у справі про вбивство активістки і радниця мера Херсона Катерини Гандзюк є конфліктом інтересів та образою пам’яті померлої.

Про це у Facebook написала адвокатка Євгенія Закревська.

24 канал повідомляв, що 6 листопада Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападу на Катерину Гандзюк. До ТСК увійшли 18 нардепів, зокрема Антон Геращенко.

Читайте також: Створення тимчасової слідчої комісії: що вимагають нардепи

Все, що говорив і писав Антон Геращенко про справу Каті, викликало у неї крайнє обурення. А в першу чергу – сам факт того, що він отримував інформацію від слідства, яку зобов'язані були повідомляти потерпілій до оприлюднення будь-кому,

– написала Закревська.

Адвокатка додала, що на прохання Гандзюк подала заяву, щоб встановити – "хто і на якій підставі зливав йому дані досудового розслідування і чи був на це дозвіл процесуальних керівників".

"У клопотанні була пряма заборона (вимога виконувати КПК) на оприлюднення інформації про розслідування справи через третіх осіб, включаючи конкретно Антона Геращенка, замість інформування про хід розслідування сторони потерпілої, як це передбачено КПК", – додала юристка.

І ви включаєте його в ТСК? Ви знущаєтеся? Ось саме це конфлікт інтересів і образа її пам'яті,

– обурилась Закревська.

Читайте також: Напад на Гандзюк: Князєв показав відео слідчого експерименту та свідчень зловмисників

Вона також пообіцяла зробити все, щоб ТСК в такому складі не отримувала жодної інформації про розслідування.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. Правоохоронці затримали 6 осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до нападу на Гандзюк. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Головне про напад на Катерину Гандзюк: дивіться відео