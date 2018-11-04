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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      "Гандзюк померла не від тромбу і не від лікарської помилки": Найєм зробив різку заяву

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      Нардеп зробив різку заяву щодо смерті Гандзюк
      Нардеп зробив різку заяву щодо смерті Гандзюк / 24 канал

      Клінічна причина смерті Катерини Гандзюк не має значення – активістка не пережила жорстокого нападу, від якого система намагалась "відмахнутись". Попри те, що вбивць і організатора знайшли, їм все-таки вдалось завершити свій жахливий злочин.

      Про це написав народний депутат Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.

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      Нардеп наголошує, що знайдені винуватці нападу на активістку є лише інструментом "у чиїхось руках".

      І цей хтось зараз живий, ходить по землі і чекає, як і що ми будемо робити. А разом з ним за нами спостерігають сотні інших, готових вчинити так само – замовити активіста, журналіста або політика, але через якісь причин ще не зважилися,
      – пише він.

      Найєм вважає, що "дописи з портретом Каті" нічого не змінять. Політик закликає "не стояти осторонь" і діяти замість того, аби писати про смерть активістки у соцмережах.

      "Цих убивць – потенційних і фактичних – зупинять тільки дії і реальна, а не віртуальна реакція всіх нас – суспільства і влади. Від того, як і що ми будемо робити, залежить, чи будуть в нашій країні і далі обливати нас кислотою, різати по підворіттях і стріляти в спину", – стверджує нардеп.

      Окрім того, за словами Наєма, правоохоронні органи повинні називати речі своїми іменами, а в іншому разі – йти у відставку.

      Тому що підміна понять вбиває ще більше людей, – зазначає він.

      Нардеп наголошує, що разом з мовчанням "у наші голови залазить смертельний вірус тваринного страху".

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати

       

      ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ НАВКОЛО СМЕРТІ КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК:

      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Новини політики Розслідування Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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