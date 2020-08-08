"Ганебний вчинок": "Батьківщина" виключила з партії нардепа після жорстокого побиття жінки
У "Батьківщині" відреагували на жорстоке побиття жінки своїм нардепом Степаном Цмоканичем. Нагадаємо, парламентар після словесної перепалки вдарив жінку в обличчя. Від удару потерпіла впала на землю.
Позиція партії
Після інциденту Львівська обласна організація партії засудила аморальну поведінку та ганебний вчинок депутата. Про це повідомляє пресслужба "Батьківщини".
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Також у "Батьківщині" ухвалили рішення виключити Степана Цмоканича з партії.
Такі вчинки у великому колі команди "батьківщинівців" вважаємо неприпустимими та безапеляційно засуджуємо хамську та аморальну поведінку цієї людини. Просимо вибачення у потерпілої та заявляємо, що така особа не може більше бути в партії й не може мати жодної дотичності до "Батьківщини",
– мовиться у повідомленні.
Також у пресслужбі звернулися до правоохоронців із проханням провести відповідне розслідування.
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Що відомо про побиття жінки на Львівщині
- Жорстоке побиття жінки сталося у селі Сколе, що на Львівщині. Конфлікт трапився ще у вівторок, 4 серпня. Відео оприлюднив очевидець Макс Мадоф 6 серпня.
- Депутат місцевої райради від "Батьківщини" Степан Цмоканич під час словесної перепалки вдарив жінку по обличчю. Поліція порушила справу, а з партії його виключили.
- У пресслужбі поліції області повідомили, що 53-річна постраждала викликала на місце події правоохоронців. Вони порушили справу за статтею 125 про умисне легке тілесне ушкодження.