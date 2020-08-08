У "Батьківщині" відреагували на жорстоке побиття жінки своїм нардепом Степаном Цмоканичем. Нагадаємо, парламентар після словесної перепалки вдарив жінку в обличчя. Від удару потерпіла впала на землю.

Позиція партії

Після інциденту Львівська обласна організація партії засудила аморальну поведінку та ганебний вчинок депутата. Про це повідомляє пресслужба "Батьківщини".

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Також у "Батьківщині" ухвалили рішення виключити Степана Цмоканича з партії.

Такі вчинки у великому колі команди "батьківщинівців" вважаємо неприпустимими та безапеляційно засуджуємо хамську та аморальну поведінку цієї людини. Просимо вибачення у потерпілої та заявляємо, що така особа не може більше бути в партії й не може мати жодної дотичності до "Батьківщини",

– мовиться у повідомленні.

Також у пресслужбі звернулися до правоохоронців із проханням провести відповідне розслідування.

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Що відомо про побиття жінки на Львівщині