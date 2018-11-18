Ганебний шлях Насірова: як Мирослав Продан опинився у центрі скандалу

Коли екс-очільнику ДФС Роману Насірову обирали запобіжний захід у суді, той ні на мить за ґратами не розлучався зі своєю ковдрою та вдавав хворого, щоб уникнути арешту. Здавалося б, що не може новий голова Державної фіскальної служби у всіх на очах повторити ганебний шлях свого попередника, та Мирославу Продану вдалося.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів Дмитро Гнап.

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Журналіст пригадав, що Мирослав Продан керував податковою у Вінниці, коли Володимир Гройсман був міським головою. Керівник уряду забрав Продана з собою після свого призначення на посаду прем'єра та проштовхнув його на місце керівника ДФС.

Пропрацювавши лише рік, Продан опинився в епіцентру скандалу. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що прокурори викрили "стійке об’єднання" з посадовців ДФС, які займалися "кришуванням" контрабанди. Він пояснив, що фіскальники покривали масштабні схеми ухиляння від сплати податків й поклав персональну відповідальність за це на Продана,

– розповів Дмитро Гнап.

"Крім цього, Проданом зацікавилося й Національне антикорупційне бюро, оскільки детективи почали розслідувати справу про можливе незаконне збагачення головного фіскала. За даними слідства НАБУ, він може бути причетний до купівлі готелю в Туреччині за півмільйона доларів. Жодних офіційних доходів у цього вічного податківця, зрозуміло, й близько немає", – додав Гнап.

І ось, як тільки антикорупційна прокуратура зібралася завітати до Продана, він хутко зник з України. Пан Продан написав у своєму Facebook, що його терміновий виїзд за кордон зовсім не пов’язаний зі слідчими діями, а винятково з його станом здоров’я – він не довіряє українським лікарям і от саме на ці дні планував медичне обстеження в Німеччині,

– повідомив журналіст.

За його словами, головному податківцю країни не варто перейматися й можна сміливо повертатися в Україну. Як доводить досвід Романа Насірова, перетерпівши кілька днів ганьби під ковдрою, можна, зрештою, не лише швидко одужати, а ще й оголосити про похід в президенти.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 18 листопада 2018