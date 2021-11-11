Так, у мережі оприлюднили відео, як водій машини порушував правила дорожнього руху, виїжджаючи на зустрічку. Стверджують, що дзвонили у поліцію щодо цього, але правоохоронці нібито не відреагували.
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Чи вживав водій наркотики
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів – поліцейські підозрюють, що порушник був під дією психотропних або наркотичних речовин. Річ у тім, що чоловіка раніше притягали до відповідальності за незаконне виробництво або зберігання наркотиків. Однак справа так і не дійшла до суду.
Наразі чоловіка перевіряють на наркотики. У мережі також поширюють відео, як водій Toyota нібито шукав "закладку" з наркотиками.
Що відомо про водія
У мережі пишуть нібито біла Toyota Land Cruiser належить фірмі "Агрофірма Колонтаїв". Однією з власників буцімто є Ольга Раїна, дружина Юрія Раїна – голови Краснокутської районної держадміністрації.
Користувачі мережі припускають, що на авто міг їздити син чиновника Іван, але за кермом начебто був його приятель.
Момент ДТП, дивіться відео (Увага! Відео 18+):
Що відомо про ДТП
- Аварія сталась близько 15:00 на перехресті проспекті Науки з вулицею Тобольською.
- Toyota Land Cruiser збив 2 людей, які серед натовпу переходили через дорогу на зелене світло. Машина навіть не зупинилась перед переходом.
- Постраждали 13-річні хлопчик та дівчина. Їх госпіталізували.
- У Харківській міській лікарні розповіли, що в обох підлітків є струси мозку та забої. Дівчинці навіть довелось зашивати рану на голові. Наразі діти перебувають у стабільному стані середньої важкості.
Водій Toyota Land Cruiser збив підлітків, дивіться відео (Увага! Відео 18+):