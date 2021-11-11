Ганяв на зустрічку й міг вживати наркотики: що відомо про водія, який збив підлітків у Харкові

У Харкові 11 листопада елітний Toyota Land Cruiser збив двох підлітків на пішоходному переході. З'ясували, що за годину до ДТП водій виїжджав на зустрічку. Також підозрюють, що він міг бути під дією наркотиків.

Так, у мережі оприлюднили відео, як водій машини порушував правила дорожнього руху, виїжджаючи на зустрічку. Стверджують, що дзвонили у поліцію щодо цього, але правоохоронці нібито не відреагували.

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Чи вживав водій наркотики

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів – поліцейські підозрюють, що порушник був під дією психотропних або наркотичних речовин. Річ у тім, що чоловіка раніше притягали до відповідальності за незаконне виробництво або зберігання наркотиків. Однак справа так і не дійшла до суду.

Наразі чоловіка перевіряють на наркотики. У мережі також поширюють відео, як водій Toyota нібито шукав "закладку" з наркотиками.

Що відомо про водія

У мережі пишуть нібито біла Toyota Land Cruiser належить фірмі "Агрофірма Колонтаїв". Однією з власників буцімто є Ольга Раїна, дружина Юрія Раїна – голови Краснокутської районної держадміністрації.

Користувачі мережі припускають, що на авто міг їздити син чиновника Іван, але за кермом начебто був його приятель.

Момент ДТП, дивіться відео (Увага! Відео 18+):

Що відомо про ДТП

Аварія сталась близько 15:00 на перехресті проспекті Науки з вулицею Тобольською.

Toyota Land Cruiser збив 2 людей, які серед натовпу переходили через дорогу на зелене світло. Машина навіть не зупинилась перед переходом.

Постраждали 13-річні хлопчик та дівчина. Їх госпіталізували.

У Харківській міській лікарні розповіли, що в обох підлітків є струси мозку та забої. Дівчинці навіть довелось зашивати рану на голові. Наразі діти перебувають у стабільному стані середньої важкості.

Водій Toyota Land Cruiser збив підлітків, дивіться відео (Увага! Відео 18+):