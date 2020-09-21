У гаражі харків'янина, який підірвав себе, знайшли арсенал боєприпасів та зброї
У Харкові 18 вересня 57-річний чоловік скоїв самогубство, підірвавши себе у власному гаражі. Поліцейські під час обшуку виявили чималий склад боєприпасів.
Крім цього, чоловік також зберігав зброю і складові до неї. Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Харківській області.
До теми У Харкові чоловік позбавив себе життя, підірвавшись на вибухівці: фото, відео
Під час огляду гаража поліцейські знайшли та вилучили:
- 3 рації Kenwood та 2 зарядні пристрої;
- 29 фрагментів від зброї;
- 6 глушників до зброї;
- 2 оптичні приціли до гвинтівки;
- 2 корпуси гранати "РГД-5" та корпус "Ф-1";
- 2 димові гранати "РДГ-2-Б";
- близько 2400 патронів;
- предмет, схожий на пістолет;
- 3 полімерні ємкості із речовиною схожою на порох;
- 2 фрагменти від пістолета.
Згодом слідчі також виявили в квартирі загиблого 3 стволи, вогнегасник та затвор.
Наразі поліція з'ясовує, яким чином харків'янину вдалось зібрати арсенал зброї й боєприпасів та чому чоловік скоїв самогубство.
Арсенал зброї та боєприпасів, який виявили у загиблого чоловіка / Фото пресслужба Нацполіції
Чоловік підірвав себе в гаражі у Харкові: що відомо
- 18 серпня у Київському районі Харкова 57-річний чоловік закрився у своєму гаражі та підірвав себе у власній автівці.Трагедія сталась на вулиці Алчевських після обіду.
- Про наміри чоловіка повідомила його дружина. Вона повідомила, що чоловік перебував у пригніченому стані. Він взяв з собою невідомий предмет та пішов у гараж. Її спроби порозмовляти завершились невдачею, майбутній самогубець навіть не впустив її всередину.
- Після дзвінка у поліцію на місце прибули оперативники, патрульні та спецпризначенці. Відчинити двері гаража чоловік відмовився і не захотів розмовляти з силовиками.
- Коли поліція потрапила у приміщення, чоловіка знайшли у машині – вже мертвим. Його травми були несумісні з життям.
У Харкові чоловік покінчив життя самогубством: відео