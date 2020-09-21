У Харкові 18 вересня 57-річний чоловік скоїв самогубство, підірвавши себе у власному гаражі. Поліцейські під час обшуку виявили чималий склад боєприпасів.

Крім цього, чоловік також зберігав зброю і складові до неї. Про це повідомила пресслужба Нацполіції в Харківській області.

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Під час огляду гаража поліцейські знайшли та вилучили:

3 рації Kenwood та 2 зарядні пристрої;

29 фрагментів від зброї;

6 глушників до зброї;

2 оптичні приціли до гвинтівки;

2 корпуси гранати "РГД-5" та корпус "Ф-1";

2 димові гранати "РДГ-2-Б";

близько 2400 патронів;

предмет, схожий на пістолет;

3 полімерні ємкості із речовиною схожою на порох;

2 фрагменти від пістолета.

Згодом слідчі також виявили в квартирі загиблого 3 стволи, вогнегасник та затвор.

Наразі поліція з'ясовує, яким чином харків'янину вдалось зібрати арсенал зброї й боєприпасів та чому чоловік скоїв самогубство.



Арсенал зброї та боєприпасів, який виявили у загиблого чоловіка / Фото пресслужба Нацполіції

Чоловік підірвав себе в гаражі у Харкові: що відомо

18 серпня у Київському районі Харкова 57-річний чоловік закрився у своєму гаражі та підірвав себе у власній автівці. Трагедія сталась на вулиці Алчевських після обіду.

Про наміри чоловіка повідомила його дружина. Вона повідомила, що чоловік перебував у пригніченому стані . Він взяв з собою невідомий предмет та пішов у гараж. Її спроби порозмовляти завершились невдачею, майбутній самогубець навіть не впустив її всередину.

що Після дзвінка у поліцію на місце прибули оперативники, патрульні та спецпризначенці. Відчинити двері гаража чоловік відмовився і не захотів розмовляти з силовиками.

Коли поліція потрапила у приміщення, чоловіка знайшли у машині – вже мертвим . Його травми були несумісні з життям.

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