18:39
8 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Криве дзеркало Путіна. Медвєдєв взявся за таблицю Мендєлєєва
      Вєсті Кремля
      21:59, 7 лютого
      Вєсті.UA: Що ж сказала Луценко. Цукерка для Януковича
      Вєсті.UA
      19:38, 7 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Гаражі, земля під Одесою, квартира у Києві: що відомо про майно кандидата в президенти Кармазіна

      255 Читать новость на русском
      Нерухомість кандидата в президенти Юрія Кармазіна
      Нерухомість кандидата в президенти Юрія Кармазіна / Колаж 24 каналу

      ЦВК зареєструвала 44 кандидати для участі у виборах президента 2019. 24 канал продовжує серію публікацій про те, що ховається за парканами персон, які 31 березня 2019 року змагатимуться за крісло глави держави.

      7 лютого ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти екс-нардепа Юрія Кармазіна.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      На виборах-2019 Кармазін, який свого часу був суддею і прокурором, а зараз очолює Партію захисників Вітчизни, йде як самовисуванець.

      Що вказав у декларації кандидат?

      У декларації про доходи за 2017 рік Кармазін вказав чимало нерухомого майна в Одеській, Київській областях і у Києві.

      Кандидат зазначив, що володіє 50% квартири площею 140,5 квадратів в Одесі. Інша половина цього помешкання записана на його дружину. Він також задекларував гараж у місті площею 20,4 метра квадратних, ще один трохи менший гараж площею 20 квадратів Кармазін має у Києві.

      Квартира площею 124,5 метра квадратних, яка записана на Кармазіна, розташована теж у столиці. У ній йому належить лише 34% від усієї площі, ще по 33% записані на двох його дорослих доньок.

      Кармазін нерухомість кандидат в президенти
      Кармазін задекларував квартири, гаражі і кілька земельних ділянок

      У курортних селищах неподалік від Одеси на нього і родичів задекларовано одразу кілька земельних ділянок. Майно в популярних серед туристів районах Одещини записане на дружину Кармазіна.

      У курортній Санжійці Овідіопольського району на Ларису Кармазіну зареєстрована земельна ділянка площею 1500 метрів квадратних (0,15 гектара).

      Ще один клаптик землі площею 9,6 сотки записаний на дружину екс-нардепа у курортній Затоці. Власниками цих земельних ділянок родина Кармазіна стала у 2001-му, саме коли він був народним депутатом 3-го скликання.

      Читайте також: Щедрий 2018-й рік: топ елітної нерухомості українських можновладців

      На самого екс-нардепа зареєстровані права власності на земельну ділянку площею 969 метрів квадратних, але вже в селі Ходосівка під Києвом.

      Раніше 24 канал показував, як виглядає маєток Юлії Тимошенко під Києвом.

      Читайте більше про Нерухомість кандидатів у президенти на виборах 2019

      президентські вибори 2019 інфографіка дати
      Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка

      blog_ava
      Садовий оприлюднив угоду, яку пропонував Порошенко для зняття сміттєвої блокади Львова
      сьогодні
      13659
      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Нерухомість кандидатів в президенти Новини нерухомості України Новини нерухомості Юрій Кармазін Елітна нерухомість е-декларування
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      сьогодні , 18:01 Будинок Зеленського: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
      Юлія Гілей 1157
      "Охрана, отмена!": чи дійсно готуються замахи на кандидатів в президенти?
      сьогодні , 17:00 "Охрана, отмена!": чи дійсно готуються замахи на кандидатів в президенти?
      Наталія Лебідь 197
      Кандидати у президенти України-2019: список
      сьогодні , 16:54 Кандидати у президенти України-2019: список
      140406
      Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок та які у них шанси
      сьогодні , 16:30 Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок та які у них шанси
      Інна Жолобович 5622
      Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      сьогодні , 15:06 Обмін валюти онлайн: як працює нововведення від Нацбанку
      Артем Овдієнко 1127
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук