Гаражі, земля під Одесою, квартира у Києві: що відомо про майно кандидата в президенти Кармазіна

ЦВК зареєструвала 44 кандидати для участі у виборах президента 2019. 24 канал продовжує серію публікацій про те, що ховається за парканами персон, які 31 березня 2019 року змагатимуться за крісло глави держави.

7 лютого ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти екс-нардепа Юрія Кармазіна.

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На виборах-2019 Кармазін, який свого часу був суддею і прокурором, а зараз очолює Партію захисників Вітчизни, йде як самовисуванець.

Що вказав у декларації кандидат?

У декларації про доходи за 2017 рік Кармазін вказав чимало нерухомого майна в Одеській, Київській областях і у Києві.

Кандидат зазначив, що володіє 50% квартири площею 140,5 квадратів в Одесі. Інша половина цього помешкання записана на його дружину. Він також задекларував гараж у місті площею 20,4 метра квадратних, ще один трохи менший гараж площею 20 квадратів Кармазін має у Києві.

Квартира площею 124,5 метра квадратних, яка записана на Кармазіна, розташована теж у столиці. У ній йому належить лише 34% від усієї площі, ще по 33% записані на двох його дорослих доньок.



Кармазін задекларував квартири, гаражі і кілька земельних ділянок

У курортних селищах неподалік від Одеси на нього і родичів задекларовано одразу кілька земельних ділянок. Майно в популярних серед туристів районах Одещини записане на дружину Кармазіна.

У курортній Санжійці Овідіопольського району на Ларису Кармазіну зареєстрована земельна ділянка площею 1500 метрів квадратних (0,15 гектара).

Ще один клаптик землі площею 9,6 сотки записаний на дружину екс-нардепа у курортній Затоці. Власниками цих земельних ділянок родина Кармазіна стала у 2001-му, саме коли він був народним депутатом 3-го скликання.

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На самого екс-нардепа зареєстровані права власності на земельну ділянку площею 969 метрів квадратних, але вже в селі Ходосівка під Києвом.

Раніше 24 канал показував, як виглядає маєток Юлії Тимошенко під Києвом.

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Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка