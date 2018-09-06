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Гарбуз: користь та шкода головного продукту осені

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Гарбуз: користь та шкода
Гарбуз: користь та шкода / deine-gesundheit.net

Користь гарбуза доведена численними дослідженнями, головний овоч осені корисний як для дітей, так для дорослих. Проте не всім радять включати гарбуз у свій раціон.

Корисні властивості гарбуза

Попри те, що гарбуз складається на 90% з води. він містить безліч вітамінів, амінокислот, білків, вуглеводів. Зокрема, в овочі міститься такі вітаміни як А, С, Е, D, РР, К, групи B і рідкісний вітамін Т.

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Гарбуз збагачений такими мінералами як : фтор, магній, мідь, кальцій, цинк, марганець, фосфор, йод. До того ж, гарбуз може зберігатися при кімнатній температурі і не втрачає корисних властивостей.

У гарбузі міститься й 1 грам білка на 100 грамів гарбуза, таким чином, кількість білка у ньому більше, ніж у перепелиних яєць. Гарбуз містить у 5 разів більше каротину, ніж морква. Каротин в організмі перетворюється на вітамін А, що діє як антиоксидант. Каротин корисний для здоров’я очей та як засіб для загоєння ран, опіків і виразок.

Користь гарбуза
Користь гарбуза

Гарбуз допомагає прискорити процеси засвоєння їжі і нормалізувати метаболізм. Через вміст вітаміну T гарбуз перешкоджає накопиченню організмом жирових клітин, тому дієтологи рекомендують вживати гарбуз для врегулювання ваги.

Гарбуз володіє послаблювальним ефектом, що добре впливає на шлунково-кишковий тракт. Його рекомендують для виведення з організму холестерину, токсинів, шлаків.

Через високий вміст калію вживання цього овочу покращує роботу серцево-судинної системи та зменшує ризики гіпертонії.

Дієтологи радять вживати гарбуз при туберкульозі, атеросклерозі, запорі, діабеті, подагрі, жовчнокам'яній хворобі. М'якуш гарбуза рекомендують вагітним та дітям. Під час вагітності лікарі радять вживати як природний протиблювальний засіб. Відвар з гарбуза з додаванням меду допомагає при нервових розладах і безсонні.

Чому потрібно включити у раціон гарбуз
Чому потрібно включити у раціон гарбуз

Корисно вживати й свіжовичавлений сік під час застуди та грипу, оскільки цей напій допоможе зміцнити імунітет.

Гарбузове насіння використовують для лікування хвороб печінки, як антигельмінтний засіб. Через великий вміст цинку гарбуз може впоратися з вугревою висипкою на обличчі та тілі, жирністю волосся та лупою.

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Дієтологи рекомендують вживати гарбузову олію для покращення роботи печінки, передміхурової залози, жовчного міхура, вона сприяє нормалізації перистальтики кишківника. Регулярне вживання гарбузової олії допоможе зберегти міцний імунітет аж до старості.

Шкода гарбуза

Овоч не рекомендують вживати при важкій формі цукрового діабету. Сирий сік гарбуза протипоказано пити при гастриті зі зниженою кислотністю, виразці шлунка і дванадцятипалої кишки.

Кому не можна їсти гарбуз
Кому не можна їсти гарбуз

Не варто вживати гарбуз, якщо у людини алергія на овоч або ж індивідуальне несприйняття.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Шлунково-кишковий тракт Серцево-судинні захворювання Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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