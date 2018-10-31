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      Гарбуз на Хелловін-2018: оригінальні ідеї для незабутнього свята

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      Хелловін-2018: ідеї оригінальних гарбузів
      Хелловін-2018: ідеї оригінальних гарбузів / 24 Канал

      Хелловін – сучасне свято, яке щороку набирає популярності. Одним з головних його символів є Світильник Джека – гарбуз, з якого прибирають м’якоть і вирізають страхітливе обличчя.

      Ніч з 31 жовтня на 1 листопада у давнину вважалася найстрашнішою у році. За повір’ям, у цю ніч виходили злі духи на землю і загрожували людям. Одна з легенд також описує, звідки походить традиція майструвати відомі страхітливі гарбузи на Хелловін зі свічкою всередині.

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      Ірландський коваль на ім’я Джек – двічі обдурив диявола і взяв з нього обіцянку відмовитися від посягання на його душу, що мало вберегти коваля від потрапляння після смерті в пекло. Однак у рай він також не потрапив, тож чоловік був змушений блукати по землі в очікуванні Судного дня.

      хелловін 2018
      Як зробити гарбуз на Хелловін: свіжі ідеї

      За легендою, свій шлях Джек висвітлює шматочком вугілля, ховаючи його від негоди всередині порожнього гарбуза. Відтак гарбуз зі свічкою всередині почали називати Світильником Джека.

      Щоб зробити гарбуз оригінальним та незабутнім – пропонуємо кілька способів оздоблення святкового атрибуту:

      Традиційний Світильник Джека

      Насамперед гарбуз потрібно помити і висушити. Перш ніж вирізати шматочки, потрібно зробити малюнок маркером. Важливо, щоб він легко стирався і не залишав слідів. За допомогою ножа треба вирізати по контуру кришку. Ніж тримайте під кутом, аби вийшов конусноподібний зріз. Тоді кришка не впаде всередину "голови".

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      Далі нам потрібно очистити гарбуз всередині. Для зручності краще вирізати насіння і м'якоть руками. Проте це можна зробити і звичайною столовою ложкою.

      Вийнявши з гарбуза всі нутрощі, зі стінок треба зібрати усі рештки насіння. Після цього нанесіть маркером малюнок та виріжте гарбуз. Врахуйте, що гострі кути вирізати легше, аніж заокруглені. 

      гарбуз хелловін 2018
      Гарбуз на Хелловін-2018: ідеї оформлення

      Після завершення роботи гарбуз треба трохи підсушити. Після цього встановіть свічку в склянці, також можна використати гірлянду або ліхтарик.

      Як вирізати гарбуз на Хелловін: відео

       

      Як оздобити гарбуз на Хелловін: відео

       

      Як оздобити гарбуз на Хелловін: відео

       

      Декоровані гарбузи без допомоги ножа

      Для оздоблення таких гарбузів знадобляться акрилові фарби та блискітки. Спочатку пофарбуйте гарбуз, а тоді для завершення доповніть різноманітними стрічками, блискітками та мереживом.

      хелловін 2018
      На Хелловін-2018 гарбуз можна розфарбувати

      хелловін 2018
      Гарбузова ніч: свято незабутнім можна зробити легко

      гарбуз 2018
      Декоровані гарбузи фарбою-спреєм

      гарбуз 2018
      Гарбузи декоровані блискітками

      Якщо ж художні навики розвинуті не дуже добре, є чудова альтернатива скористатися трафаретами, які можна знайти в магазинах, або ж в інтернеті. Усе, що треба зробити – це роздрукувати трафарет, прикласти до гарбуза і замалювати маркером. 

      хелловін 2018
      Трафарети можна купити у магазинах чи знайти в інтернеті

      Іграшкові гарбузи для найменших

      Гарбуз у вигляді милої тваринки стане справжньою потіхою для дітей. Щоб його зробити, потрібна чорна (або будь-яка інша, залежно, яку тваринку ви хочете зробити) фарба-спрей, вишивальні нитки, голка, фетр, іграшкові очі, гарячий клей та ножиці. Насамперед гарбуз треба пофарбувати, тоді вирізати з фетру всі частини маски та склеїти. Тоді вишити ротик та приклеїти до гарбуза.

      гарбуз 2018
      Інструкція для оздоблення дитячого гарбуза

      хелловін 2018
      Хелловін-2018: дитячі гарбузи у масках тварин

       

       

      Теги: LifeStyle Хелловін Традиції Декор і дім
      Джерело: 24 канал
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