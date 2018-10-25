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      Гарбузовий крем-суп з розмарином та беконом: рецепт приготування

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      Гарбузовий суп з беконом та розмарином
      Гарбузовий суп з беконом та розмарином / ivona.bigmir.net

      Українські кулінари дедалі частіше пропонують замінити звичайні супи на крем-супи, які смакують зовсім по-іншому. У мережі з'явився оригінальний рецепт страви з пряним розмарином та беконом.

      Восени чимало українок не знають, яку страву приготувати із запашного гарбуза. На допомогу їм приходять блогери. У мережі пропонують рецепти страв, які неодмінно посмакують навіть вибагливим гурманам. 

      Читайте також: Як приготувати гарбузову кашу: рецепти страви

      Як приготувати гарбузовий крем-суп з розмарином та беконом

      Інгредієнти:
      1 невеликий гарбуз;
      3 збучики часнику;
      гілочка розмарину;
      1 цибуля;
      3 шматочки бекону;
      спеції.

      Очистіть гарбуз від шкірки та насіння. Наріжте його невеликими кубиками та помістіть в каструлю. На пательні обсмажте подрібнений часник та цибулю, до яких додайте гілочку розмарину. Коли овочі будуть прозорими, вийміть спецію. Цибулю і часник додайте до гарбуза та залийте все водою.

      Варіть суп до повної готовності гарбуза. Зцідіть воду та подрібніть все блендером. Додайте сіль та спеції до смаку (можна обрати каррі). Якщо суп вийшов загустим, додайте до нього води та перекип'ятіть все на легкому вогні, при цьому помішуючи страву. 

      Обсмажте бекон до скоринки, який згодом подавайте із супом. Окрім цього, блогери рекомендують прикрасити страву грінками та горіхами, що чудово доповнюють смак страви. 

      Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
      Джерело: 24 Канал
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