Як приготувати гарбузовий крем-суп: п'ять смачних рецептів для осіннього меню

Гарбуз – це справжній хіт осіннього меню. Цей овоч лідер по вмісту речовин, які необхідні для нормальної роботи організму людини, зокрема, у гарбузі багато заліза. Як приготувати смачний крем-суп з гарбуза та що до нього додати для смаку – далі в матеріалі.

Гарбуз сам по собі має доволі нейтральний смак, саме в рецепти додають багато спецій та зелені. До супів найкраще пасують розмарин, часник та часник. Подають супи з гарбуза разом із грінками з білого хліба та гарбузовим насінням. Ця страва не залишить нікого байдужим, тож обов'язково приготуйте його восени.

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Смачні рецепти супів з гарбуза

Класичний гарбузовой крем-суп



Рецепт гарбузового крем-супу

Інгредієнти:

- гарбуз – 1 кг;

- ріпчаста цибуля – 2 шт.;

- часник – 3 зубчики;

- коньяк – 50 мл;

- петрушка – 20 г;

- вершкове масло – 100 г;

- гарбузове насіння – 20 г;

- вершки;

- сіль та перець – са смаком.

Рецепт приготування гарбузового крем-супу:

1. Розігрійте на сковороді масло і обсмажте на ньому цибулю. Подрібніть головки часнику і додайте до цибулі.

2. Поріжте на дрібні шматочки гарбуз. Додайте його на сковороду. Смажте на невеликому вогні, поки гарбуз не розм’якне. Після цього додайте коньяк.

3. Завчасно приготуйте курячий бульйон з лавровим листям та духмяними травами. Додайте до нього гарбузову масу. Посипте суміш перцем та сіллю за смаком.

4. Наріжте петрушку, висипте її у суп. Після цього додайте вершкове масло і трохи вершків. Збийте масу блендером до однорідності. Перед подачею прикрасьте суп гарбузовим насінням.

Гарбузовий суп з сиром



Рецепт гарбузового супу з плавленим сиром

Інгредієнти:

- очищений гарбуз – 500 г;

- картопля – 4 шт.;

- цибуля – 1 шт.;

- 2 зубки часнику;

- плавлений сир – 100 гр;

- вершкове масло – 50 г;

- 1 лавровий лист;

- 0,5 ч. ложки паприки;

- чорний мелений перець та сіль за смаком.

Рецепт приготування гарбузового супу з плавленим сиром:

1. Гарбуз та картоплю поріжте на невеликі шматочки. Поставте варити гарбуз із лавровим листом та водою, а через 10 хвилин додайте картоплю і варіть ще 10 хвилин.

2. Подрібніть цибулю і часник. Підсмажте їх на вершковому маслі. Додайте отриману суміш в гарбузовий суп, посоліть і додайте спеції.

3. Плавлений сир поріжте невеликими пластинками. Зніміть каструлю з вогню і зробіть пюре блендером. Потім знову поставте гарбузовий суп на вогонь, додайте сир і потримайте на вогні ще пару хвилин, поки сир не розплавиться.

4. Гарбузовий суп залишіть настоюватися 10 хвилин і подавайте теплим із грінками з білого хліба.

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Гарбузовий суп з імбиром



Рецепт гарбузового супу з імбиром

Інгредієнти:

- гарбуз – 1 кг;

- морква – 2 шт.;

- імбир – 20 г;

- олія – 2 ст. л.;

- цибуля – 1 шт.;

- вода – 500 мл;

- молоко – 100 мл.

Рецепт приготування гарбузового супу з імбиром:

1. Розігрійте на сковороді олію. Поріжте гарбуз та імбир на невеликі шматочки та обсмажте до появи золотистої скоринки.

2. В каструлі посмажте цибулю до м’якості, додайте натерту моркву.

3. Змішайте всі овочі разом у великій каструлі і залийте гарячою водою. Доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні протягом 5-6 хв. Додайте сіль та перець за смаком. Долийте молоко.

4. Суп перебийте до однорідності блендером. Ще раз доведіть до кипіння. Подавайте з гарбузовим насінням та зеленню.

Гарбузовий суп з фрикадельками



Рецепт супу-пюре з гарбуза з фрикадельками

Інгредієнти:

- гарбуз – 800 г;

- куряче філе – 500 г;

- вершки 33% – 250мл;

- 2 гілочки свіжого або сушеного базиліку;

- 1 яйце;

- пучок кропу, гарбузове насіння.

Рецепт приготування супу-пюре з гарбуза з фрикадельками:

1. Очистіть та дрібно поріжте гарбуз. Відваріть до м'якості, перебийте у блендері.

2. Куряче філе пропустіть через м'ясорубку, додайте до фаршу яйце, кріп і базилік, поперчіть та посоліть за смаком.

3. Доведіть до кипіння 1 літр води або курячий бульйон, викладіть фрикадельки, формуючи їх двома ложками. Варіть їх 5 хв, потім додайте пюре з гарбуза, варіть ще 5 хв, додайте вершки. Прогрійте ще 5 хв, але не доводьте до кипіння. Подавайте із гарбузовим насінням.

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Гарбузовий суп з каррі



Рецепт гарбузового супу з каррі

Інгредієнти:

- гарбуз – 500 г;

- в’ялені томати – 70 г;

- томатна паста – 1 ст. л.;

- вода – 2 склянки;

- цибуля – 1 шт.;

- часник – 2 зубчики;

- чилі – 1 шт.;

- олія – 2 ст. л.;

- приправа каррі – 1 ч. л.;

- вершки – 100 мл;

- сіль, перець, зелень, горіхи, насіння – за смаком.

Рецепт приготування гарбузового супу з каррі:

1. Подрібніть часник і цибулю, обсмажте на олії. Наріжте гарбуз на середні шматки.

2. У каструлю викладіть цибулю, часник та гарбуз. Додайте каррі і томатну пасту. Тушкуйте гарбуз 3-4 хвилин, постійно помішуючи. Додайте сіль, перець та воду. Доведіть до кипіння і варіть протягом 15 хвилин.

3. Додайте в’ялені томати. Після цього перебийте масу блендером. Додайте вешки та поставте на середній вогонь на 5 хвилин, але не доводьте до кипіння. Подавайте з грінками, насінням, зеленню та горіхами за смаком.